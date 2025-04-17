Температура воздуха в Рязани снова побила рекорд

16 апреля температура воздуха в Рязани прогрелась до +22,2 градуса. Отмечается, что предыдущий рекорд был зафиксирован в городе в 2021 году, тогда температура воздуха поднялась до +21,4 градуса.