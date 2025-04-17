Санкт-Петербург и Волгоград переименуют в Ленинград и Сталинград

Временную меру введут по инициативе «Госкорпорации по организации воздушного движения» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно документу, с 00:00 8 мая до 23:59 10 мая органы воздушного движения в Питере и Волгограде будут предоставлять аэронавигационное обслуживание под другими позывными — Ленинград и Сталинград. Пилоты, заходящие на посадку в Пулково и аэропорте Гумрак, будут говорить авиадиспетчерам «Ленинград-Подход (Контроль)» и «Сталинград-Подход (Контроль)».

Санкт-Петербург и Волгоград переименуют в Ленинград и Сталинград для пилотов. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Временную меру введут по инициативе «Госкорпорации по организации воздушного движения» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно документу, с 00:00 8 мая до 23:59 10 мая органы воздушного движения в Питере и Волгограде будут предоставлять аэронавигационное обслуживание под другими позывными — Ленинград и Сталинград.

Пилоты, заходящие на посадку в Пулково и аэропорте Гумрак, будут говорить авиадиспетчерам «Ленинград-Подход (Контроль)» и «Сталинград-Подход (Контроль)».