Рязанская прокуратура нашла нарушение в работе управляющей компании
Установлено, что предприятие не соблюдает требования законодательства, связанные с обеспечением надлежащего содержания объекта. Директору предприятия внесли представление. Возбуждено дело об административном правонарушении.
Рязанская прокуратура нашла нарушение в работе управляющей компании МКП «ЖКХ Захаровское». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Установлено, что предприятие не соблюдает требования законодательства, связанные с обеспечением надлежащего содержания объекта.
В частности, отсутствовали:
- производственный контроль,
- план ликвидации аварий,
- не проводилось техническое обслуживание сетей газопотребления,
- не было организовано обучение персонала.
Директору предприятия внесли представление. Возбуждено дело об административном правонарушении.