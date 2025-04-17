Рязанская ГАИ проверит пешеходов на соблюдение правил дорожного движения
Рейдовые мероприятия пройдут в четверг, 17 апреля. Экипажи дорожно-патрульной службы будут работать в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов. Главная цель — снижение возможных ДТП.
Рязанская ГАИ проверит пешеходов на соблюдение правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Рейдовые мероприятия пройдут в четверг, 17 апреля.
Экипажи дорожно-патрульной службы будут работать в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов.
Главная цель — снижение возможных ДТП.