Рязанская ГАИ проверит пешеходов на соблюдение правил дорожного движения

Рейдовые мероприятия пройдут в четверг, 17 апреля. Экипажи дорожно-патрульной службы будут работать в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов. Главная цель — снижение возможных ДТП.