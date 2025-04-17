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Рязанцев пригласили на гастрономический фестиваль «Кухня Рязанского края»
Отмечается, что мероприятие будет проходить с 1 по 31 мая в Рязани.

Рязанцев пригласили на гастрономический фестиваль «Кухня Рязанского края». Об этом сообщает мэрия.

Отмечается, что мероприятие будет проходить с 1 по 31 мая в Рязани.

Фестиваль — это уникальная возможность познакомиться с кулинарным наследием Рязанской области, вдохновиться историческими рецептами и открыть для себя вкусы, которые были восстановлены в ходе гастрономических экспедиций Ассоциации кулинаров.

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