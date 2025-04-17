Рязанца осудили за неуплату алиментов

Установлено, что осужденный лишен родительских прав в отношении своей несовершеннолетней дочери и обязан выплачивать алименты. Однако денежные средства на содержание ребенка он не присылал, добровольной помощи не оказывал, в связи с чем образовалась задолженность в сумме более 60 тысяч рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде пяти месяцев исправительных работ.