Россиян предупредили о новой схеме взлома «Госуслуг»

Отмечается, что мошенники получают доступ к аккаунтам с помощью демонстрации экрана. Россиянам звонят в мессенджерах и от имени правоохранителей или госорганов требуют зарегистрироваться на определенном сайте. Под предлогом предложения о помощи людей просят показать экран. Потом аферисты подают заявку на восстановление аккаунта на «Госуслугах» и видят код подтверждения, который приходит человеку на телефон. После взлома страницы преступники меняют там пароль.

Россиян предупредили о новой схеме взлома «Госуслуг». Об этом сообщает URA.RU.

Отмечается, что мошенники получают доступ к аккаунтам с помощью демонстрации экрана. Россиянам звонят в мессенджерах и от имени правоохранителей или госорганов требуют зарегистрироваться на определенном сайте. Под предлогом предложения о помощи людей просят показать экран.

Потом аферисты подают заявку на восстановление аккаунта на «Госуслугах» и видят код подтверждения, который приходит человеку на телефон. После взлома страницы преступники меняют там пароль.