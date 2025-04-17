Российские военные взяли под контроль Преображенку в ДНР

По данным ведомства, ВС РФ за сутки также поразили аэродром ВСУ, предприятие по производству беспилотников и склад безэкипажных катеров. Потери противника составили более 840 человек и 204 беспилотника.

Российские военные взяли под контроль Преображенку в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВС РФ за сутки также поразили аэродром ВСУ, предприятие по производству беспилотников и склад безэкипажных катеров.

Потери противника составили более 840 человек и 204 беспилотника.