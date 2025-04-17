Российские банки оформляли микрозаймы под видом кредитов. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.
По данным регулятора, шесть организаций предлагали россиянам получить заем, но не уточняли, какой именно договор будет заключен и с кем — с самим банком или его дочерней микрофинансовой организацией.
«Эти сведения либо вообще не предоставляются потребителю, либо доводятся недостаточно четко», — говорится в сообщении.
Уточняется, что два из шести банков, уличенных в оформлении микрозаймов, являются системно значимыми. Регулятор потребовал, чтобы эти организации в единый срок изменили подход к информированию клиентов, которые должны четко понимать, какой продукт оформляют — заем или кредит и на каких условиях.
В ЦБ добавили, что действия этих шести банков подрывают доверие граждан к финансовому рынку.