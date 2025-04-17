Российские банки оформляли микрозаймы под видом кредитов

Шесть организаций предлагали россиянам получить заем, но не уточняли, какой именно договор будет заключен и с кем — с самим банком или его дочерней микрофинансовой организацией. «Эти сведения либо вообще не предоставляются потребителю, либо доводятся недостаточно четко», — говорится в сообщении. Два из шести банков, уличенных в оформлении микрозаймов, являются системно значимыми.

Российские банки оформляли микрозаймы под видом кредитов. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

По данным регулятора, шесть организаций предлагали россиянам получить заем, но не уточняли, какой именно договор будет заключен и с кем — с самим банком или его дочерней микрофинансовой организацией.

«Эти сведения либо вообще не предоставляются потребителю, либо доводятся недостаточно четко», — говорится в сообщении.

Уточняется, что два из шести банков, уличенных в оформлении микрозаймов, являются системно значимыми. Регулятор потребовал, чтобы эти организации в единый срок изменили подход к информированию клиентов, которые должны четко понимать, какой продукт оформляют — заем или кредит и на каких условиях.

В ЦБ добавили, что действия этих шести банков подрывают доверие граждан к финансовому рынку.