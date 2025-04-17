Роспотребнадзор рассказал рязанцам о средствах защиты от клещей
Отмечается, что существуют три типа средств: Акарицидные — убивают клещей; Репеллентные — отпугивают клещей и насекомых; Акарицидно-репеллентные — и отпугивают, и уничтожают одновременно.
Роспотребнадзор рассказал рязанцам о средствах защиты от клещей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что существуют три типа средств:
- Акарицидные — убивают клещей;
- Репеллентные — отпугивают клещей и насекомых;
- Акарицидно-репеллентные — и отпугивают, и уничтожают одновременно.
Репелленты бывают:
- для кожи (кремы, гели, лосьоны, карандаши, салфетки);
- одежды+кожи (аэрозоли, спреи);
В конце дня обработанные участки тела, следует промыть горячей водой с мылом.