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Роспотребнадзор рассказал рязанцам о средствах защиты от клещей
Отмечается, что существуют три типа средств: Акарицидные — убивают клещей; Репеллентные — отпугивают клещей и насекомых; Акарицидно-репеллентные — и отпугивают, и уничтожают одновременно.

Роспотребнадзор рассказал рязанцам о средствах защиты от клещей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что существуют три типа средств:

  • Акарицидные — убивают клещей;
  • Репеллентные — отпугивают клещей и насекомых;
  • Акарицидно-репеллентные — и отпугивают, и уничтожают одновременно.

Репелленты бывают:

  • для кожи (кремы, гели, лосьоны, карандаши, салфетки);
  • одежды+кожи (аэрозоли, спреи);

В конце дня обработанные участки тела, следует промыть горячей водой с мылом.