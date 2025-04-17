Обломок сбитого беспилотника рухнул в рязанской деревне

Обломок обнаружили жители деревни Александрово в Рязанском районе утром 17 апреля. На кадрах видно, что часть беспилотника торчит в земле. Напомним, ночью над Рязанской областью сбили семь беспилотников. Пострадавших и материального ущерба нет.