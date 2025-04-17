На Южной окружной в Рязани произошло массовое ДТП
ДТП случилось утром в четверг, 17 апреля, возле «Стройки». Столкнулись три автомобиля: Lada, иномарка и «ГАЗель». Отечественная легковушка от удара врезалась в ограждение. Информации о пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции. По словам очевидцев, движение в сторону Храпово затруднено.
На Южной окружной в Рязани произошло массовое ДТП. Об этом сообщает паблик «ДТП| Аварии| Рязань».
ДТП случилось утром в четверг, 17 апреля, возле «Стройки». Столкнулись три автомобиля: Lada, иномарка и «ГАЗель». Отечественная легковушка от удара врезалась в ограждение.
Информации о пострадавших нет.
На месте работают сотрудники полиции. По словам очевидцев, движение в сторону Храпово затруднено.