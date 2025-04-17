Мэрия следит за погодой, чтобы определиться с датой отключения отопления в Рязани

Мэрия следит за погодой, чтобы определиться с датой отопления в Рязани. Комментарий об этом появился под постами губернатора Павла Малкова в ответ на многочисленные возмущения и вопросы рязанцев. «Важно дождаться стабильного потепления, чтобы избежать дискомфорта от резких похолоданий, поскольку межсезонье — это период, когда погода бывает непредсказуемой, и температура может значительно колебаться», — написали в горадминистрации. Узнать актуальную информацию по отключению отопления можно на официальном сайте администрации, добавили в мэрии.

Мэрия следит за погодой, чтобы определиться с датой отопления в Рязани. Комментарий об этом появился под постами губернатора Павла Малкова в ответ на многочисленные возмущения и вопросы рязанцев.

«Важно дождаться стабильного потепления, чтобы избежать дискомфорта от резких похолоданий, поскольку межсезонье — это период, когда погода бывает непредсказуемой, и температура может значительно колебаться», — написали в горадминистрации.

Узнать актуальную информацию по отключению отопления можно на официальном сайте администрации, добавили в мэрии.