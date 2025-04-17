Глава администрации Шацкого района оставил должность по собственному желанию

Депутаты поддержали решение о досрочном расторжении контракта Александра Нечушкина от 26 ноября 2010 года. Полномочия заместителей главы администрации Олега Кукушкина, Ирины Кирсановой и Ольги Киселевой продлили до 31 декабря 2025 года. Временно исполняющим обязанности главы администрации района с 18 апреля станет Олег Кукушкин.