ДТП на улице Новоселов в Рязани устроил пьяный мужчина

Авария произошла днем 16 апреля вблизи дома № 40 корпус 2 на улице Новоселов. Пьяный 48-летний рязанец за рулем ВАЗ-212300 «Нива» не справился с управлением, съехал на бордюр и опрокинулся на автомобиль Chevrolet Lanos. Водитель «Нивы» получил травмы. Ему оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.