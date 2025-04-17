C начала 2025 года рязанские приставы выдворили из России 26 иностранцев

С начала 2025 года по решению судей за пределы РФ выдворены 26 иностранных граждан из ближнего и дальнего зарубежья. Все они доставлены до пунктов пропуска через границу и официально переданы сотрудникам пограничной службы. 15 апреля за пределы РФ выдворено 2 иностранцев, один из них является гражданином Республики Узбекистан, второй — гражданин Республики Армения. Мужчинам также запретили въезд на территорию нашей страны в течение пяти лет.

C начала 2025 года рязанские приставы выдворили из России 26 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Рязанской области.

С начала 2025 года по решению судей за пределы РФ выдворены 26 иностранных граждан из ближнего и дальнего зарубежья. Все они доставлены до пунктов пропуска через границу и официально переданы сотрудникам пограничной службы.

15 апреля за пределы РФ выдворено 2 иностранцев, один из них является гражданином Республики Узбекистан, второй — гражданин Республики Армения.

Мужчинам также запретили въезд на территорию нашей страны в течение пяти лет.