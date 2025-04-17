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Bloomberg: стал известен следующий шаг Трампа на Украине
По данным издания, Дональд Трампа может пойти на шаг, «который вряд ли порадует европейских лидеров». По словам экспертов, он может отменить введенные против России санкции ради заключения мирного договора по Украине. По данным источников, Трамп в стремлении к миру на Украине руководствуется коммерческими интересами США.

Стал известен следующий шаг Трампа на Украине. Об этом сообщает Life со ссылкой на материал Bloomberg.

По данным издания, Дональд Трампа может пойти на шаг, «который вряд ли порадует европейских лидеров». По словам экспертов, он может отменить введенные против России санкции ради заключения мирного договора по Украине.

По данным источников, Трамп в стремлении к миру на Украине руководствуется коммерческими интересами США.