Женщина потеряла сознание в рязанской маршрутке

Инцидент произошел утром в среду, 16 апреля, в маршрутке № 41. По словам очевидцев, девушка потеряла сознание из-за духоты и тесноты. «Девушке стало плохо, она сначала выронила все вещи из рук, а потом и сама начала медленно сползать по поручню вниз. Хорошо, что рядом оказались неравнодушные мужчины, которые успели подхватить. Все закончилось благополучно, девушку быстро привели в чувства», — отметил очевидец.