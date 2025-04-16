Землю накрыла магнитная буря

Отмечается, что возмущения геомагнитного поля продолжатся в течение большей части 16 апреля, меняясь в диапазоне от слабых, класса G1 до сильных, класса G3. В четверг геомагнитное поле ожидается слабо возмущенным, с непродолжительными слабыми магнитными бурями класса G1, их вероятность оценивается в 55%. В пятницу возмущения геомагнитного поля продолжат ослабевать, а магнитосфера Земли прогнозируется в диапазоне от слабо возмущенное до неустойчивой.