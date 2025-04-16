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Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
По данным канала, показания на него дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин. Тот ранее был арестован по делу о хищении при строительстве фортификаций в регионе.

Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, показания на него дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин. Тот ранее был арестован по делу о хищении при строительстве фортификаций в регионе.

Смирнов обвиняется в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.