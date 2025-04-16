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В Рыбном захоронили останки красноармейца, погибшего в августе 1941 года
Алексей Нистратов родился в 1919 году в деревне Аблово Рыбновского района. В 1939 году его призвали в армию. В августе 1941 года ефрейтор-пограничник Алексей Нистратов погиб на Украине. В июле 2024 года поисковики сообщили, что обнаружены останки солдата, предположительно военнослужащего 95-го пограничного отряда — Алексея Нистратова.

В Рыбном захоронили останки красноармейца, погибшего в августе 1941 года. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Алексей Нистратов родился в 1919 году в деревне Аблово Рыбновского района. В 1939 году его призвали в армию. В августе 1941 года ефрейтор-пограничник Алексей Нистратов погиб на Украине.

В июле 2024 года поисковики сообщили, что обнаружены останки солдата, предположительно военнослужащего 95-го пограничного отряда — Алексея Нистратова.