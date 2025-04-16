В рязанском Лесопарке начали работу по санитарной очистке территории

Работы начали после жалоб на сухостой. Городские службы опилят больные деревья, уберут сухостой и валежник для организации прогулочных зон в глубине парка. Также проводятся работы по уборке от сухостоя и валежника в парке Советско-Польского братства по оружию, парке имени Белякова и других территориях. Санитарно-оздоровительные мероприятия организованы в целях сохранения биологической устойчивости насаждений, формирования и омоложения кроны деревьев, снижения ущерба от вредителей и болезней.

В рязанском Лесопарке начали работу по санитарной очистке территории. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы начали после жалоб на сухостой. Городские службы опилят больные деревья, уберут сухостой и валежник для организации прогулочных зон в глубине парка.

Также проводятся работы по уборке от сухостоя и валежника в парке Советско-Польского братства по оружию, парке имени Белякова и других территориях.

Санитарно-оздоровительные мероприятия организованы в целях сохранения биологической устойчивости насаждений, формирования и омоложения кроны деревьев, снижения ущерба от вредителей и болезней.