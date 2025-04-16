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В Рязанской области простились с ветераном Великой Отечественной войны Юрием Халдеевым
После окончания Рязанского пехотного училища 17-летний рязанец попал на фронт. В 1944-ом он служил командиром стрелкового взвода в Западной Белоруссии. Затем его перевели в Прибалтику. Воевал на 3-ем, 1-ом Прибалтийском фронте, получил тяжелое осколочное ранение. После чего попал в госпиталь на семь месяцев и был комиссован. Юрий Михайлович окончил Муромский педагогический институт и вернулся работать в родной город. 33 года преподавал в вечерней школе историю, географию, обществознание.

В Рязанской области простились с 99-летним ветераном Великой Отечественной войны Юрием Халдеевым. Об этом сообщает паблик «Касимовский ориентир» ВКонтакте.

Погребение прошло 16 апреля в Касимовском районе.

После окончания Рязанского пехотного училища 17-летний рязанец попал на фронт. В 1944-ом он служил командиром стрелкового взвода в Западной Белоруссии. Затем его перевели в Прибалтику. Воевал на 3-ем, 1-ом Прибалтийском фронте, получил тяжелое осколочное ранение. После чего попал в госпиталь на семь месяцев и был комиссован.

Юрий Михайлович окончил Муромский педагогический институт и вернулся работать в родной город. 33 года отдал педагогической деятельности, преподавал в вечерней школе историю, географию, обществознание.

Фото: «Касимовский ориентир».