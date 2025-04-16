В Рязанской области банда подростков грабила припаркованные автомобили

Все происходило в Сараях. Четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет искали незапертые машины и забирали оттуда вещи, чтобы потом продать их. В числе украденного были магнитола, барсетка, аккумулятор, инструменты и другое. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.