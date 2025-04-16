В Рязани участники СВО смогут бесплатно хранить машины на охраняемой автостоянке

В Рязани установили дополнительные меры социальной поддержки участникам СВО по безвозмездному хранению автомобилей. Соответствующее постановление горадминистрации опубликовали «Рязанские ведомости».
Участники специальной военной операции смогут парковать машины на охраняемой автостоянке бесплатно. Для предоставления меры соцподдержки собственнику автомобиля необходимо подать заявление в управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.
Рязанцу могут отказать при отсутствии необходимых документов и указании неполных сведений.
Услуга по хранению автомобилей осуществляется за счет средств бюджета Рязани.
Ранее в России призвали ввести для машин участников СВО знак «Ветеран», который позволит бесплатно парковаться, пользоваться мойками и сервисами вне очереди.