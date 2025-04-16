В Рязани участники СВО смогут бесплатно хранить машины на охраняемой автостоянке

Участники специальной военной операции смогут парковать машины на охраняемой автостоянке бесплатно. Для предоставления меры соцподдержки собственнику автомобиля необходимо подать заявление в управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации. Рязанцу могут отказать при отсутствии необходимых документов и указании неполных сведений.