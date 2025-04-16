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В РПЦ поддержали идею сделать выходным понедельник после Пасхи
Отмечается, что накануне инициативу предложил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он рассказал, что в ГД подготовят проект, по которому понедельники после Пасхи и Святой Троицы станут выходными. «Я думаю, что это предложение как минимум заслуживает рассмотрения, оно имеет все исторические, культурные и религиозные предпосылки», — заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В РПЦ поддержали идею сделать выходным понедельник после Пасхи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Церкви Вахтанга Кипшидзе.

Отмечается, что накануне инициативу предложил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он рассказал, что в ГД подготовят проект, по которому понедельники после Пасхи и Святой Троицы станут выходными.

«Я думаю, что это предложение как минимум заслуживает рассмотрения, оно имеет все исторические, культурные и религиозные предпосылки», — заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.