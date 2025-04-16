В результате аварии в Старожиловском районе пострадал мужчина

ДТП случилось вечером 15 апреля в поселке Старожилово около дома № 41 по улице Советская. По предварительной информации, 54-летний местный житель за рулем «Мерседес Бенц» столкнулся с автомобилем «Лифан» под управлением 34-летнего жителя Пензенской области. В результате происшествия водитель второй иномарки получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.