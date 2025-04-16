В Москве 16 апреля стартовала конференция Data Fusion

16-17 апреля в Москве в Инновационном кластере «Ломоносов» пройдет Конференция по анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion — кросс-отраслевая платформа для диалога бизнеса, науки и государства. Трансляция событий конференции организована на официальном сайте
Конференция объединит более 70 событий, в рамках которых будут рассмотрены:
- запуск Национального проекта «Экономика данных»;
- применение ИИ-решений в ключевых отраслях;
- масштабирование наукоемких технологий;
- развитие нейронаук и когнитивных ИИ-систем;
- вопросы технологического суверенитета и международного сотрудничества;
- перспективы российского финтеха в глобальном ландшафте;
- взаимодействие бизнеса, науки и государства в достижении национальных целей.
В стартовый день на конференции состоится пленарная дискуссия, посвященная обсуждению перспектив и вызовов платформенной экономики. Участниками мероприятия станут председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор VK Владимир Кириенко, генеральный директор Wildberries Татьяна Ким.
Кроме того, в рамках конференции жюри премии Data Fusion Awards объявит лучшие проекты внедрения технологий машинного обучения, анализа данных и искусственного интеллекта в коммерческих и образовательных организациях, а также в госструктурах. В этом году впервые будут объявлены победители в области научных исследований.