В Москве 16 апреля стартовала конференция Data Fusion

16-17 апреля в Москве в Инновационном кластере «Ломоносов» пройдет Конференция по анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion — кросс-отраслевая платформа для диалога бизнеса, науки и государства. Трансляция событий конференции организована на официальном сайте Data Fusion , в VK Video и приложении в Telegram .

Конференция объединит более 70 событий, в рамках которых будут рассмотрены:

запуск Национального проекта «Экономика данных»;

применение ИИ-решений в ключевых отраслях;

масштабирование наукоемких технологий;

развитие нейронаук и когнитивных ИИ-систем;

вопросы технологического суверенитета и международного сотрудничества;

перспективы российского финтеха в глобальном ландшафте;

взаимодействие бизнеса, науки и государства в достижении национальных целей.

В стартовый день на конференции состоится пленарная дискуссия, посвященная обсуждению перспектив и вызовов платформенной экономики. Участниками мероприятия станут председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор VK Владимир Кириенко, генеральный директор Wildberries Татьяна Ким.

Кроме того, в рамках конференции жюри премии Data Fusion Awards объявит лучшие проекты внедрения технологий машинного обучения, анализа данных и искусственного интеллекта в коммерческих и образовательных организациях, а также в госструктурах. В этом году впервые будут объявлены победители в области научных исследований.