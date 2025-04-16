В центре Рязани произошло ДТП
На Первомайском проспекте столкнулись две легковушки. «На площади Ленина авария 2 машины, на месте уже работает ДПС», — говорится в сообщении. Информация о пострадавших не поступала.
В центре Рязани произошло ДТП. Об этом в среду, 16 апреля, сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
На Первомайском проспекте столкнулись две легковушки.
«На площади Ленина авария 2 машины, на месте уже работает ДПС», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших не поступала.