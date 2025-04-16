Семья с детьми лишилась дома после пожара в Рыбном

Возгорание случилось во вторник, 15 апреля, на улице Огородной. Огнем полностью уничтожен двухквартирный дом, в котором проживали бабушка, мать и двое мальчиков в возрасте четырех и пяти лет. Местные жители организовали сбор вещей для погорельцев. Требуется одежда на детей по возрасту и на женщин 46 и 50 размера, а также обувь 38-39 размер. Кроме того, нужны постельное белье, посуда и иные вещи, необходимые для жизни. Для передачи помощи нужно связаться с автором поста.

Семья с детьми лишилась дома после пожара в Рыбном. Пост об этом опубликовали в группе «Типичное Рыбное» ВКонтакте.

Возгорание случилось во вторник, 15 апреля, на улице Огородной. Огнем полностью уничтожен двухквартирный дом, в котором проживали бабушка, мать и двое мальчиков в возрасте четырех и пяти лет.

Местные жители организовали сбор вещей для погорельцев. Требуется одежда на детей по возрасту и на женщин 46 и 50 размера, а также обувь 38-39 размер. Кроме того, нужны постельное белье, посуда и иные вещи, необходимые для жизни. Для передачи помощи нужно связаться с автором поста.