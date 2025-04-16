Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
20°
Чтв, 17
19°
Птн, 18
20°
ЦБ USD 82.59 0.29 17/04
ЦБ EUR 93.34 -0.34 17/04
Нал. USD 84.30 / 84.65 16/04 18:25
Нал. EUR 94.86 / 96.00 16/04 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
12 850
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
14 742
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
29 138
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
33 474
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанская энергетическая сбытовая компания рассказала, почему дачникам приходят начисления за электроэнергию
По закону оплачивать электроэнергию необходимо ежемесячно, при этом начисления производятся автоматически, независимо от того, проживает ли кто-то в доме и есть ли расход. Это касается, в том числе, загородных и дачных домов.

По закону оплачивать электроэнергию необходимо ежемесячно, при этом начисления производятся автоматически, независимо от того, проживает ли кто-то в доме и есть ли расход. Это касается, в том числе, загородных и дачных домов.

Если у вас есть дом, в котором в осенне-зимний период никто не проживает, то нужно обязательно ежемесячно в период с 15 по 25 число передавать показания счетчиков. Соответственно, если расхода электроэнергии не было, то передавать нужно одни и те же показания. В этом случае начисления будут нулевые, и вам не придется оплачивать лишнего.

Если показания не передавать, будут происходить начисления. Их размер определяется расчетным способом. В этом случае, потребитель обязан произвести оплату.

Передавать показания приборов учета клиенты ПАО «РЭСК» могут одним из перечисленных способов:

  • на официальном сайте компании в разделе «Частным клиентам» → «Дистанционные сервисы» → «Передать показания»
  • через сервис «Личный кабинет клиента» на сайте компании или в мобильном приложении
  • по бесплатному номеру 8-800-775-62-62,
  • в мессенджере Telegram,
  • в группе ПАО «РЭСК» в социальной сети ВКонтакте,
  • с помощью Яндекс-сервиса «Алиса»
  • письмом на адрес электронной почты show@resk.ru, с указанием номера лицевого счета, адреса объекта электроснабжения, показания