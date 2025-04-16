Рязанская энергетическая сбытовая компания рассказала, почему дачникам приходят начисления за электроэнергию
По закону оплачивать электроэнергию необходимо ежемесячно, при этом начисления производятся автоматически, независимо от того, проживает ли кто-то в доме и есть ли расход. Это касается, в том числе, загородных и дачных домов.
По закону оплачивать электроэнергию необходимо ежемесячно, при этом начисления производятся автоматически, независимо от того, проживает ли кто-то в доме и есть ли расход. Это касается, в том числе, загородных и дачных домов.
Если у вас есть дом, в котором в осенне-зимний период никто не проживает, то нужно обязательно ежемесячно в период с 15 по 25 число передавать показания счетчиков. Соответственно, если расхода электроэнергии не было, то передавать нужно одни и те же показания. В этом случае начисления будут нулевые, и вам не придется оплачивать лишнего.
Если показания не передавать, будут происходить начисления. Их размер определяется расчетным способом. В этом случае, потребитель обязан произвести оплату.
Передавать показания приборов учета клиенты ПАО «РЭСК» могут одним из перечисленных способов:
на официальном сайте компании в разделе «Частным клиентам» → «Дистанционные сервисы» → «Передать показания»
через сервис «Личный кабинет клиента» на сайте компании или в мобильном приложении
по бесплатному номеру 8-800-775-62-62,
в мессенджере Telegram,
в группе ПАО «РЭСК» в социальной сети ВКонтакте,
с помощью Яндекс-сервиса «Алиса»
письмом на адрес электронной почты show@resk.ru, с указанием номера лицевого счета, адреса объекта электроснабжения, показания
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