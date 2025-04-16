Рязанская энергетическая сбытовая компания рассказала, почему дачникам приходят начисления за электроэнергию

По закону оплачивать электроэнергию необходимо ежемесячно, при этом начисления производятся автоматически, независимо от того, проживает ли кто-то в доме и есть ли расход. Это касается, в том числе, загородных и дачных домов.

По закону оплачивать электроэнергию необходимо ежемесячно, при этом начисления производятся автоматически, независимо от того, проживает ли кто-то в доме и есть ли расход. Это касается, в том числе, загородных и дачных домов.

Если у вас есть дом, в котором в осенне-зимний период никто не проживает, то нужно обязательно ежемесячно в период с 15 по 25 число передавать показания счетчиков. Соответственно, если расхода электроэнергии не было, то передавать нужно одни и те же показания. В этом случае начисления будут нулевые, и вам не придется оплачивать лишнего.

Если показания не передавать, будут происходить начисления. Их размер определяется расчетным способом. В этом случае, потребитель обязан произвести оплату.

Передавать показания приборов учета клиенты ПАО «РЭСК» могут одним из перечисленных способов: