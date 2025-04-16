Рязанцы смогут увидеть северное сияние

Отмечается, что северное сияние может появиться из-за накрывшей Землю магнитной бури. «Ее параметры очень хороши для визуального наблюдения сияния в наших широтах. Если ситуация через 3 часа не изменится, то у рязанцев и гостей города есть шанс на то, чтобы увидеть северное сияние своими глазами», — отметили в посте.