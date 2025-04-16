Рязанцев предупредили об отключении холодной воды
16 апреля ресурса до 17:00 не будет по адресам: Зубковой 6 корп.1; Новоселов 10, 12, 14/16; Советской Армии 18, 20, 22, 24, 26, 28/7, 28/7 (МБУ СШОР Юпитер). До 16:00 холодную воду отключили по адресам: Чкалова 1, 1 корп.1, 1 корп.2; Чкалова 1 корп. 3 (МБУ ЦППМСП); ЦТП Чкалова д.1б.
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Информацию опубликовал «Водоканал».
16 апреля ресурса до 17:00 не будет по адресам:
- Зубковой 6 корп.1;
- Новоселов 10, 12, 14/16;
- Советской Армии 18, 20, 22, 24, 26, 28/7, 28/7 (МБУ СШОР Юпитер).
До 16:00 холодную воду отключили по адресам:
- Чкалова 1, 1 корп.1, 1 корп.2;
- Чкалова 1 корп. 3 (МБУ ЦППМСП);
- ЦТП Чкалова д.1б.