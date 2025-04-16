Российский рубль стал самой доходной валютой мира

Отмечается, что валюта укрепилась по отношению к доллару на 38% на внебиржевых торгах. Эксперты называют две причины такой тенденции: отсутствие давления из-за оттока капитала и заметное улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. По их мнению, сейчас нет четких причин для ослабления рубля, и факторы, поддерживающие российскую валюту, вероятно, сохранятся и дальше.

Российский рубль стал самой доходной валютой мира. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что валюта укрепилась по отношению к доллару на 38% на внебиржевых торгах. Эксперты называют две причины такой тенденции: отсутствие давления из-за оттока капитала и заметное улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

По их мнению, сейчас нет четких причин для ослабления рубля, и факторы, поддерживающие российскую валюту, вероятно, сохранятся и дальше.