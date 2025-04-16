Российские военные освободили населенный пункт Калиново в ДНР

По данным ведомства, ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту сборки безэкипажных катеров и предприятию по ремонту бронетехники ВСУ. Потери ВСУ составили более 1180 человек.