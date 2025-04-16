РИА Новости: Bosch не планирует возвращаться в Россию

«BSH Hausgeräte больше не поддерживает никаких деловых отношений с Россией… Мы не планируем это менять», — говорится в сообщении. Также там заявили, что компания больше не поставляет продукцию и комплектующие в Россию, а всем подразделениям и сотрудникам предписано не вести бизнес с Москвой.

Bosch не планирует возвращаться в Россию. Об этом РИА Новости заявила глава пресс-службы дочерней компании Bosch.

«BSH Hausgeräte больше не поддерживает никаких деловых отношений с Россией… Мы не планируем это менять», — говорится в сообщении.

Также там заявили, что компания больше не поставляет продукцию и комплектующие в Россию, а всем подразделениям и сотрудникам предписано не вести бизнес с Москвой.