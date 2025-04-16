Опрос ВТБ: россияне верят в «фантастические» устройства

Абсолютное большинство россиян (76%) разделяют убеждение, что в ближайшие 10 лет в дополнение к уже известным «умным» очкам, часам и кольцам появятся устройства, новые и по форм-фактору, и по функционалу. Это показал всероссийский опрос ВТБ, проведенный в рамках масштабного исследования «ИИинтеграция: будущее „умных“ устройств», сделанного к технологической конференции Data Fusion.

Еще 16% опрошенных считают, что появятся новые функции, а формы устройств уже не изменятся. Еще 3% не ожидают прогресса в форматах и функционале и почти 6% считают, что спросом начнут пользоваться более простые устройства или люди вовсе начнут отказываться от них.

При этом люди старших возрастов настроены заметно оптимистичнее молодежи: среди них новых форм и функций ждут 80-82% (в группах 46-55 и 56-65), тогда как среди молодых — всего 68-69% (18-25 и 26-35 лет, соответственно).

Россияне активно используют носимые «умные» устройства и относятся к ним позитивно. Две трети респондентов охарактеризовали свое отношение к таким девайсам как «отличное» и «хорошее». Оставшиеся сообщили, что относятся к ним нейтрально.

Более половины (58%) признались, что уже используют какие-либо носимые «умные» устройства. Еще 31% респондентов сообщили, что пока не пользуются такими гаджетами, но хотели бы попробовать. А 11% заявили, что не планируют использовать носимые «умные» девайсы.

В основном россияне используют «умные» часы, браслеты и фитнес-трекеры — их назвали 95% пользователей носимых умных устройств. На втором месте с большим отрывом от лидера — смарт-кольца (16%).

Большинство пользователей (89%) знают, что устройства собирают о них разнообразную информацию, но лишь треть (31%) специально изучали этот вопрос, остальные оперируют общими представлениями о защите данных. Такой слабый интерес к этому вопросу обусловлен тем, что почти половина пользователей не считает критичной ту информацию, которую могут собирать о них «умные» гаджеты. Еще 10% вообще не знают, что утечка таких данных возможна.

Чуть более трети опрошенных (39%) считают, что смарт-устройства уже надежно защищены, 42% — что эту защиту необходимо укрепить. 13% пока не задумывались об этом. Степень настороженности сильно зависит от возраста: если среди молодежи считают защиту недостаточной лишь 34-36%% (соответственно в группах 18-25 и 26-35 лет), то в группе 56-65 лет — уже 50%.

Но респонденты всех возрастов сходятся во мнении, что в будущем по мере развития функционала смарт-гаджетов собираемым ими данным потребуется более надежная защита (63% опрошенных).

«В рамках масштабного исследования „ИИинтеграция: будущее „умных“ устройств“, которое мы планируем представить на конференции Data Fusion, помимо опроса россиян наши эксперты изучили свыше 100 российских и зарубежных источников о развитии устройств с ИИ. Аналитики просчитали перспективы применения таких гаджетов, в том числе для создания новых пользовательских сценариев при взаимодействии с банковскими продуктами и сервисами. С ростом производительности и вычислительных мощностей для эффективной работы ИИ спрос на сегмент „умного“ финтеха будет стремительно расти, банковские сервисы будут активно интегрироваться в экосистемы различных устройств», — Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Справочно: опрос основан на социологической выборке из 1500 респондентов, жителей 18-65 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 000 жителей.