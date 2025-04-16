На железнодорожных вокзалах Рязани увеличился пассажиропоток на 8%

В январе-марте 2025 года с железнодорожных вокзалов Рязани отправились 413,1 тысячи человек, что на 7,8% больше, чем годом ранее. Из них 260 тысяч пассажиров воспользовались пригородными электричками, 153,1 тысячи — поездами дальнего следования. С вокзала Рязань-1 пассажиры чаще всего уезжали в Москву, а также Челябинск, Самару, Ульяновск и Уфу.

На железнодорожных вокзалах Рязани увеличился пассажиропоток на 8%. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

В январе-марте 2025 года с железнодорожных вокзалов Рязани отправились 413,1 тысячи человек, что на 7,8% больше, чем годом ранее.

Из них 260 тысяч пассажиров воспользовались пригородными электричками, 153,1 тысячи — поездами дальнего следования.

С вокзала Рязань-1 пассажиры чаще всего уезжали в Москву, а также Челябинск, Самару, Ульяновск и Уфу. С вокзала Рязань-2 наиболее востребованными были рейсы в южном направлении — в Сочи, Адлер, Анапу, Новороссийск, Кисловодск, Севастополь и Симферополь, в северном — в Санкт-Петербург.

Самые популярные у населения маршруты в пригородном сообщении — в Рыбное, Шилово, Сасово и Ряжск, а также в сторону Подмосковья.