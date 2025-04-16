На трассе М5 в Рязанской области установят и модернизируют светофоры

Один объект поставят в Рыбновском районе у деревни Высокое на 164 км дороги. Еще двум имеющимся светофорам на 170 и 171 км той же трассы добавят левоповоротные секции. Также новые объекты появятся на 289-м км М-5 «Урал» и на 505-м км федеральной автодороги Р-132. В Шиловском районе планируют установку освещения вдоль автодороги. Кроме того, завершат монтаж надземного пешеходного перехода около школы в деревне Высокое. Он уже проходит последние проверки перед вводом в эксплуатацию.

На трассе М5 в Рязанской области установят и модернизируют светофоры. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Один объект поставят в Рыбновском районе у деревни Высокое на 164 км дороги. Еще двум имеющимся светофорам на 170 и 171 км той же трассы добавят левоповоротные секции.

Также новые объекты появятся на 289-м км М-5 «Урал» и на 505-м км федеральной автодороги Р-132.

В Шиловском районе планируют установку освещения вдоль автодороги.

Кроме того, завершат монтаж надземного пешеходного перехода около школы в деревне Высокое. Он уже проходит последние проверки перед вводом в эксплуатацию.

Фото: ФКУ «Поволжуправтодор».