На нескольких участках дороги в Рязани изменят схему движения

Власти планируют запретить левый поворот с Первомайского проспекта на улицу Павлова при движении в сторону улицы Дзержинского. Также на улице Павлова хотят сделать двустороннее движение (на участке от Первомайского проспекта до улицы Кудрявцева). Работы планируют провести в ночь с 21 на 22 апреля.

На нескольких участках дороги в Рязани изменят схему движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Власти планируют запретить левый поворот с Первомайского проспекта на улицу Павлова при движении в сторону улицы Дзержинского. Также на улице Павлова хотят сделать двустороннее движение (на участке от Первомайского проспекта до улицы Кудрявцева).

Работы планируют провести в ночь с 21 на 22 апреля.

Автомобилистов просят учитывать данные изменения при планировании маршрутов и не допускать нарушений ПДД РФ.