Мошенники украли у рязанской пенсионерки более миллиона рублей

Жертвой мошенников стала пенсионерка из Новомичуринска. 14 апреля ей позвонил неизвестный, который представился работником брокерской кампании и предложил заработать на бирже денег. Отмечается, что звонок мужчина совершил через мессенджер.

Мошенники украли у рязанской пенсионерки более миллиона рублей. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Жертвой мошенников стала пенсионерка из Новомичуринска. 14 апреля ей позвонил неизвестный, который представился работником брокерской кампании и предложил заработать на бирже денег. Отмечается, что звонок мужчина совершил через мессенджер.

Женщина согласила, скачала мобильное приложение, положила на указанный счет 10 тысяч рублей, а через некоторое время ей показали в личном кабинете «прибыль» — проценты с этой суммы в долларах.

Позвонивший ей «брокер» настоял на том, что деньги на счете нужно пополнять, тогда пенсионерка оформила кредит и положила туда 27 тысяч рублей. Позжа она обратилась за помощью к соседке. Племянница соседки и ее подруга согласились помочь: взяли в банке по кредиту, в общей сложности 1 млн рублей, и отдали все «инвесторше».

Позже женщина приехала в Рязань и обменяла рубли на доллары. Она отдала 500 тысяч якобы представителю брокерской фирмы. Женщина догадалась о том, что ее обманывают мошенники, только когда ей в очередной раз сказали, что не смогут вывести деньги со счета.

Пенсионерка обратилась в полицию. За время своих «инвестиций» она отдала мошенникам 1 003 550 рублей.