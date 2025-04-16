Мэрия объявила о поиске наследников трех квартир в Рязани

Администрация сообщила о начале процесса оформления права собственности муниципального образования на жилые помещения, которые обладают признаками выморочного имущества. В случае наличия наследников или лиц, обладающих информацией о них, администрация призвала обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 27, кабинеты № 1 и № 3. Контактные телефоны для справок: 27-35-76 и 25-85-69.