Мэрия объявила о поиске наследников трех квартир в Рязани
Администрация сообщила о начале процесса оформления права собственности муниципального образования на жилые помещения, которые обладают признаками выморочного имущества. В случае наличия наследников или лиц, обладающих информацией о них, администрация призвала обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 27, кабинеты № 1 и № 3. Контактные телефоны для справок: 27-35-76 и 25-85-69.
Горадминистрация объявила о поиске наследников трех квартир в Рязани. Объявление опубликовали в газете «Рязанские ведомости».
Администрация сообщила о начале процесса оформления права собственности муниципального образования на жилые помещения, которые обладают признаками выморочного имущества. В список попали следующие квартиры:
- Квартира 108 по адресу: улица Сельских Строителей, дом № 4\1 ранее принадлежавшая Жемерикину Анатолию Владимировичу, который скончался 4 августа 2023 года.
- Квартира 74 по адресу: улица Интернациональная, дом № 14, собственником которой была Хрунилова Нина Ивановна, умершая 9 июля 2010 года.
- Доля в размере 21/50 в праве общей долевой собственности на квартиру 135 по адресу: улица Фрунзе, дом № 2, ранее принадлежавшая Шлыковой Марии Степановне, ушедшей из жизни 6 апреля 2003 года.
В случае наличия наследников или лиц, обладающих информацией о них, администрация призвала обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 27, кабинеты № 1 и № 3. Контактные телефоны для справок: 27-35-76 и 25-85-69.