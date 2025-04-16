Ивановскую область атаковали украинские дроны

Над городом Шуя были замечены беспилотники типа «Лютый». Пять аппаратов сбиты силами ПВО. Один из дронов, оснащенный боевой частью с 60 кг взрывчатки, упал в поле. Предварительно, пострадавших нет. Официальных комментариев пока не поступало.

Ивановскую область атаковали украинские дроны. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Над городом Шуя были замечены беспилотники типа «Лютый». Пять аппаратов сбиты силами ПВО. Один из дронов, оснащенный боевой частью с 60 кг взрывчатки, упал в поле.

Предварительно, пострадавших нет. Официальных комментариев пока не поступало.