Ивановскую область атаковали украинские дроны
Над городом Шуя были замечены беспилотники типа «Лютый». Пять аппаратов сбиты силами ПВО. Один из дронов, оснащенный боевой частью с 60 кг взрывчатки, упал в поле. Предварительно, пострадавших нет. Официальных комментариев пока не поступало.
Ивановскую область атаковали украинские дроны. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».
Над городом Шуя были замечены беспилотники типа «Лютый». Пять аппаратов сбиты силами ПВО. Один из дронов, оснащенный боевой частью с 60 кг взрывчатки, упал в поле.
Предварительно, пострадавших нет. Официальных комментариев пока не поступало.