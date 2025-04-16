Двое рязанок отдали мошенникам 145 тысяч рублей

Отмечается, что 76-летняя женщина стала жертвой обмана, поверив неизвестным лицам, представившимися сотрудниками брокерской компании. Она перевела на «безопасный счет» злоумышленников более 45 тысяч рублей. Прокурор обратился в суд с исками о взыскании суммы неосновательного обогащения с владельцев счетов из Кировской и Ленинградской областей.

Двое рязанок отдали мошенникам 145 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Отмечается, что 76-летняя женщина стала жертвой обмана, поверив неизвестным лицам, представившимися сотрудниками брокерской компании. Она перевела на «безопасный счет» злоумышленников более 45 тысяч рублей.

Прокурор обратился в суд с исками о взыскании суммы неосновательного обогащения с владельцев счетов из Кировской и Ленинградской областей.

Еще одна жительница Касимова передала мошенникам 100 тысяч рублей, поверив в то, что эти деньги нужны ее соседке после дорожно-транспортного происшествия.

Прокуратура в судебном порядке взыскала с мужчины, признанного судом виновным, данную сумму.