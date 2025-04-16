Два рязанских студента перевели мошенникам более полумиллиона рублей

В полицию с заявлениями обратились 24-летний и 18-летняя студенты одного из рязанских вузов, ставшие жертвами мошенников. Молодому человеку позвонил неизвестный и представился сотрудником Росфинмониторинга. С девушкой через мессенджер связался лже-полицейский. Студентов убедили, что их банковскими счетами могут завладеть и им необходимо снять все свои сбережения, а также оформить кредиты и перевести деньги на «безопасные» счета. Молодой человек отправил на указанный счет 600 тысяч рублей, а девушка — 40 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.

Два рязанских студента перевели мошенникам более полумиллиона рублей. Об этом сообщает

В полицию с заявлениями обратились 24-летний и 18-летняя студенты одного из рязанских вузов, ставшие жертвами мошенников. Молодому человеку позвонил неизвестный и представился сотрудником Росфинмониторинга. С девушкой через мессенджер связался лже-полицейский. Студентов убедили, что их банковскими счетами могут завладеть и им необходимо снять все свои сбережения, а также оформить кредиты и перевести деньги на «безопасные» счета.

Молодой человек отправил на указанный счет 600 тысяч рублей, а девушка — 40 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.