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Аналитика ВТБ: ключевые риски для имущества бизнеса

Чаще всего к услугам имущественного страхования в России прибегают компании из сфер строительства, торговли и услуг. Самым распространенным страховым событием остаются аварии систем водоснабжения и последствия тушения пожаров. Об этом говорят результаты совместного исследования ВТБ и «Росгосстраха».

Анализ за 2024 год показывает, что наиболее активно страхованием имущества интересуются компании строительного и девелоперского сектора, на которые приходится треть продаж, предприятия торговли и сферы услуг. Наименьшую активность проявляют предприниматели, занятые в сфере аренды, лизинга и в фармацевтической отрасли.

«В настоящее время заметен рост интереса к страхованию имущества со стороны малого и среднего бизнеса. Предприниматели все больше осознают, что это не просто защита от убытков, но и важный элемент устойчивого развития, позволяющий сосредоточиться на бизнес-задачах и не отвлекаться на форс-мажоры», — говорит Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

По данным «Росгосстрах», наибольшую долю в числе страховых случаев у предприятий среднего и малого бизнеса занимают заливы — аварии систем водоснабжения и последствия тушения пожаров (42% обращений за 2024 год). Значимыми факторами риска также стали пожары (15%) и природные явления (20%), такие как сильный ветер, град и паводки. На противоправные действия и бой стекол приходится 15% страховых случаев.

«Распределение рисков характерно для большинства регионов России, за исключением территорий, пострадавших от крупных чрезвычайных ситуаций, таких как паводки в Оренбурге весной 2024 года. Наиболее подвержены рискам рынки, склады и производственные комплексы на территориях бывших промзон — около 60% страховых случаев», — отмечает Юлия Серова, начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности СК «Росгосстрах».