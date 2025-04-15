Жительницу Михайлова осудят за получение взятки размером около 2 млн рублей

Установлено, что с августа 2019 по ноябрь 2023 года женщина работала на предприятии Михайлова специалистом отдела закупок и неоднократно получала от представителя организации-контрагента незаконное вознаграждение на общую сумму около 2 миллионов рублей за способствование заключению и поддержанию долгосрочных договорных отношений. Возбуждено уголовное дело о совершении группой лиц по предварительному сговору коммерческого подкупа в особо крупном размере за заведомо незаконные действия.

Жительницу Михайлова осудят за получение взятки размером около 2 млн рублей. Об этом сообщил СК Рязанской области.

Установлено, что с августа 2019 по ноябрь 2023 года женщина работала на предприятии Михайлова специалистом отдела закупок и неоднократно получала от представителя организации-контрагента незаконное вознаграждение на общую сумму около 2 миллионов рублей за способствование заключению и поддержанию долгосрочных договорных отношений.

Возбуждено уголовное дело о совершении группой лиц по предварительному сговору коммерческого подкупа в особо крупном размере за заведомо незаконные действия (ч. 4 ст. 204 УК РФ).

Расследование продолжается.