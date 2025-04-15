В Рязанской области водитель грузовика украл 12 тонн минеральных удобрений

Инцидент произошел в Александро-Невском районе. Пропажу обнаружили после перевозки удобрений со склада на поля. Стоимость украденных удобрений составила более 539 тысяч рублей. Отмечается, что для транспортировки представитель сельхозпредприятия нанял частных перевозчиков. Поэтому полицейские предложили, что кражу совершил один из водителей.

В Рязанской области водитель грузовика украл 12 тонн минеральных удобрений с территории сельхозпредприятия. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел в Александро-Невском районе. Пропажу обнаружили после перевозки удобрений со склада на поля. Стоимость украденных удобрений составила более 539 тысяч рублей.

Отмечается, что для транспортировки представитель сельхозпредприятия нанял частных перевозчиков. Поэтому полицейские предложили, что кражу совершил один из водителей.

Оперативники проанализировали действия каждого из них за последние день-два и выяснили, что 25-летний местный водитель поздно вечером после смены перевозок уезжал на грузовике в соседний район. Там он продал фермеру мешки с удобрениями.

Мужчину разыскали и задержали. Похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.