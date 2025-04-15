В Рязанской области руководителям больницы и почты внесли представления
Ведомство в Пителинском районе установило, что лестничные марши на входах в социальные учреждения не оборудованы противоскользящими покрытиями, отсутствуют панели вызова на наружных устройствах. Прокуратура внесла представления в ГБУ РО «Сасовский ММЦ» и Сасовский почтамт.
В Рязанской области руководителям больницы и почты внесли представления. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Ведомство в Пителинском районе установило, что лестничные марши на входах в социальные учреждения не оборудованы противоскользящими покрытиями, отсутствуют панели вызова на наружных устройствах.
Прокуратура внесла представления в ГБУ РО «Сасовский ММЦ» и Сасовский почтамт.
Фото: Прокуратура Рязанской области.