В Рязанской области руководителям больницы и почты внесли представления

Ведомство в Пителинском районе установило, что лестничные марши на входах в социальные учреждения не оборудованы противоскользящими покрытиями, отсутствуют панели вызова на наружных устройствах. Прокуратура внесла представления в ГБУ РО «Сасовский ММЦ» и Сасовский почтамт.