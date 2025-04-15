В Рязанской области пожарные провели учения, в которых «пострадал» один из них

Учения прошли 15 апреля в Милославском районе. В них участвовали представители Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Милославского района и московская группировка пожарных, прибывшая в район для помощи в пожароопасный сезон 2025 года. Пожарные ликвидировали условное возгорание и установили водяную завесу, чтобы предотвратить распространение огня на другие объекты. По сюжету учений, одному из пожарных стало плохо, ему оказали помощь коллеги: вывели его в безопасное место, положили на носилки и доставили в машину скорой помощи.